Microsoft kündigt einen Fire Vapor-Controller an

Es ist vielleicht nicht das Taktvollste, was wir je gehört haben, aber am selben Tag, an dem Microsoft die traurige Ankündigung machte, dass vier Studios geschlossen werden, sowie mehrere Spiele, während Tonnen von Leuten gefeuert werden, schreiben sie auch über Xbox Wire, dass wir "das Brennen heute spüren" sollten, und kündigten einen neuen Controller an.

Abgesehen von den traurigen Anschlüssen handelt es sich um einen Controller der sogenannten Vapor -Serie, der ein leicht rauchinspiriertes Aussehen hat. Dieses neue Modell heißt Fire Vapor und wird als "von Flammen inspiriert, jeder rote und orangefarbene Farbwirbel ist ein Ausdruck von loderndem Feuer mit einem faszinierenden Design, das für jeden Controller einzigartig ist" beschrieben.

Fire Vapor ist ab sofort über den Microsoft Store erhältlich und verfügt über ein exklusives dynamisches Design, das nur mit dem Controller freigeschaltet werden kann.