Xbox schließt Arkane Austin, Tango Gameworks und zwei weitere Studios

Wenn Sie nach dem katastrophalen Start vor einem Jahr bei mehr Redfall -Inhalten den Atem angehalten haben, sollten Sie vielleicht bald ausatmen. Microsoft und Xbox haben die schockierende Nachricht bekannt gegeben, dass sie vier einzigartige Studios schließen werden, darunter den Redfall-Entwickler Arkane Austin und den Hi-Fi Rush -Schöpfer Tango Gameworks.

Arkane Austin hat diese Nachricht in den sozialen Medien bestätigt und hinzugefügt, dass Redfall nicht weiterentwickelt wird, dass Spieler, die das Hero Pass - oder Premium-Upgrade Bite Back Edition oder Bite Back des Spiels gekauft haben, Anspruch auf Rückerstattung haben und dass Arkane Lyon davon unberührt bleibt und weiterhin an seinen kommenden Projekten wie Marvel's Blade arbeiten wird. Was Redfall betrifft, so werden die Server auch in Zukunft aktiv bleiben, aber wie lange, bleibt abzuwarten.

Tango Gameworks hat diesen Bericht auch in einem auf X veröffentlichten Statement bestätigt und hinzugefügt, dass seine Spiele "überall spielbar bleiben werden, wo sie heute sind".

Es wird gesagt, dass sowohl Alpha Dog Games (Mighty Doom ) als auch Roundhouse Games (ein Support-Studio) ebenfalls geschlossen werden, wobei letzteres in ZeniMax Online Studios integriert werden soll.

Alpha Dog hat ein eigenes Statement veröffentlicht, in dem darauf hingewiesen wird, dass Mighty Doom diese Säuberung nicht überleben wird und dass das Spiel am 7. August abgeschaltet wird. Spieler sind nicht mehr in der Lage, In-Game-Währung mit echtem Geld zu kaufen und zu erwerben.

Wie viele Entwickler betroffen sind und was die Zukunft für die IP bereithält, die von den betroffenen Studios entwickelt wurde, steht derzeit noch in den Sternen. Erwarten Sie bald mehr zu hören.