Microsoft hat eine weitere Runde Unterhaltung für Game Pass-Abonnenten präsentiert

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Neuer Monat, neue Game Pass-Titel. Microsoft hat gerade enthüllt, worauf sich Abonnenten in der ersten Hälfte des letzten echten Sommermonats des Jahres freuen können. Da es bei den Spielveröffentlichungen immer noch eine kleine Pause gibt, gibt es keine großen Blockbuster, aber zum Glück heißt das nicht, dass es an großartigen und interessanten Spielen mangelt – vor allem nicht für Premium-Abonnenten. Das bekommst du (Spiele mit * markiert sind zum Start nicht im Game Pass Premium verfügbar; Spiele mit ** sind bereits in anderen Abonnements enthalten, kommen aber jetzt zu Game Pass Premium):



Heretic + Hexen (Cloud, Konsole, Handheld und PC) – 4. August**



Beast of Reincarnation (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld und PC) – 4. August*



Monsters are Coming (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld und PC) – 6. August**



PowerWash Simulator 2 (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 6. August**



Bounty Star (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 11. August**



Date alles! (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld und PC) – 11. August



Grounded 2 (Spielvorschau) (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld und PC) – 11. August**



Ball x Pit (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld und PC) – 12. August**



Cricket 26 (Cloud, Xbox und PC) – 13. August



Mio: Memories in Orbit (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld und PC) – 13. August**



Sandustry (Spielvorschau) (PC) – 13. August*



Egging On (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld und PC) – 18. August**



Wie üblich gibt es auch zusätzliche Inhalte als kostenlose herunterladbare Perks, und der August bildet da keine Ausnahme, unter anderem mit Game Pass Pack 7 für Call of Duty: Warzone und vor allem der Gears of War: E-Day Open Beta, die am 6. August beginnt, über die man mehr auf Xbox Wire lesen kann.

Leider werden – wie so oft – auch einige Titel entfernt. Diese werden am 15. August entfernt, aber du kannst bis dahin mit deinem Abo bis zu 20 % Rabatt bekommen, wenn du eines davon behalten möchtest: