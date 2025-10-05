Microsoft hat Berichten zufolge 300 Millionen US-Dollar bei Black Ops 6 verloren

HQ

Die jüngste Preiserhöhung für den Game Pass ist nicht gerade unter dem Radar geblieben. Die Entscheidung hat eine hitzige Debatte im Internet ausgelöst und die seit langem bestehende Frage neu entfacht, ob das Abonnementmodell von Microsoft tatsächlich nachhaltig ist – insbesondere nach der massiven Übernahme von Activision Blizzard King durch das Unternehmen.

Laut einem neuen Bloomberg-Bericht, der sich auf mehrere aktuelle und ehemalige Microsoft-Mitarbeiter beruft, könnte das Game Pass-Modell das Unternehmen weit mehr kosten, als es einbringt. Quellen behaupten, dass Xbox im vergangenen Jahr einen Schlag von 300 Millionen US-Dollar erlitten hat, als es Call of Duty: Black Ops 6 in den Service aufgenommen hat - eine Zahl, die den Umsatzverlust sowohl auf der Konsole als auch auf dem PC darstellt.

"Die Preiserhöhung und andere Änderungen an den Game Pass-Plänen sind ein Zeichen dafür, dass der große Streaming-Schub von Xbox acht Jahre nach dem Start immer noch nicht die Einnahmen generiert, die er sich wünscht." Bloomberg schreibt. Obwohl einige der Top-Tier-Titel zum Abonnement hinzugefügt wurden, schmälern diese Schritte Berichten zufolge "die Verkäufe von Spielen mit höheren Margen wie Call of Duty.

Joost Van Dreunen, Analyst bei Aldora, sagte gegenüber Bloomberg weiter, dass der Game Pass "nicht das explosive Wachstum geliefert hat, das Microsoft nach der Aktivierung erwartet hat" – und dass die "Infrastrukturkosten des Unternehmens nicht mit ihrem Preismodell übereinstimmen".

Es bleibt also die Frage: Beginnt Microsofts Game Pass-Imperium Risse zu zeigen – und werden die Spieler diejenigen sein, die die Rechnung für die Ambitionen des Unternehmens bezahlen?