Microsoft Flight Simulator zeigt euch die wunderschöne Natur Europas

Da die meisten von uns derzeit gestrandet sind und es aufgrund des Coronavirus schwierig ist, ins Ausland zu reisen, bietet der Microsoft Flight Simulator eine sehr willkommene Möglichkeit zur Realitätsflucht. Das Spiel lässt uns verschiedene Länder bereisen und all die Sehenswürdigkeiten sehen, die normalerweise schwer und/oder nur unter großem Aufwand zu erreichen sind.

Asobo Studio hat diese Woche ein neues Video veröffentlicht, in dem wir uns einige wunderschöne Orte in ganz Europa ansehen können. Das schöne Faro in Portugal, die sanften Hügeln von Florenz in Italien, der schwedische Nationalpark Sarek, detaillierte Ansichten von Kopenhagen, einige Schlösser in Deutschland oder ein tolle Ausblick auf Wales - hier bekommt ihr es. Werft bei dieser Gelegenheit einen Blick in unsere Kritik und bedenkt, dass Microsoft Flight Simulator auch noch auf der Xbox One veröffentlicht werden soll.