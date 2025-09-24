Microsoft Flight Simulator erscheint im Dezember für PS5

HQ

Beim heutigen PlayStation State of Play erhielten wir eine weitere Bestätigung dafür, dass das Zeitalter der Konsolen-Exklusivtitel tatsächlich zu Ende gehen könnte, denn Sony kündigte an, dass Microsoft Flight Simulator 2024 auf PlayStation 5 zusteuert.

Wir haben auch ein Veröffentlichungsdatum für Microsoft Flight Simulator 2024 für PlayStation, und es ist nicht mehr allzu weit entfernt. Microsoft Flight Simulator 2024 erscheint am 8. Dezember 2025 auf PS5. Es befindet sich auch für PlayStation VR2 in der Entwicklung.

Mit Microsoft Flight Simulator 2024 kannst du eine virtuelle Luftfahrtkarriere mit einer riesigen Flugzeugflotte verfolgen und dich nach Belieben in die Lüfte erheben und eine detaillierte Welt in aller Ruhe erkunden. Egal, ob du einfach nur chillen und fliegen oder an Missionen oder Aktivitäten teilnehmen möchtest, bald kannst du deine Reisen auch auf PlayStation unternehmen.