Microsoft-CEO betont, dass Xbox ein wesentlicher Bestandteil der zentralen DNA des Unternehmens ist

Kürzlich erklärte Xbox-Gründer Seamus Blackley, dass der Übergang zur neuen Xbox-Chefin Asha Sharma wie eine Art "Todesstoß" für die Xbox-Marke wirkte, was darauf hindeutet, dass Sharma lediglich dazu dient, einen Ausstieg zu überwachen.

Das ist jedoch nicht der Eindruck, den Microsoft-CEO Satya Nadella intern verstärken möchte. Windows Central hat ein internes Memo erhalten, das von Nadella verteilt wurde und in dem er kein Hehl macht, wie wichtig Xbox und Gaming für Microsoft sind:

"Wir sind sehr auf Gaming. Wir werden weiterhin investieren, und das werden wir immer tun. Xbox in seiner besten Form stärkt das gesamte Unternehmen."

Sharma selbst teilte ebenfalls eine Botschaft, in der sie schrieb:

"Ich verbringe viel Zeit damit, darüber nachzudenken, wie ich diese Welten, diese Geschichten und diese Figuren stärken kann. Wir kommen zu diesem Kern, dem Handwerk, das dazugehört, und das ist der Ort, an dem wir den kulturellen Zeitgeist einfangen und ihn dann in allem, was wir tun, manifestieren lassen müssen."

Wie genau Microsofts langfristiger Plan für Xbox aussieht, bleibt abzuwarten, aber es wird spannend sein, ihm zu folgen.