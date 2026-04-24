Microsoft bietet angeblich freiwillige Übernahmen von bis zu 7 % seiner Mitarbeiter an

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Laut Engadget, berichtet von CNBC, plant Microsoft, noch mehr US-Mitarbeiter durch ihr erstes freiwilliges Buyout-Programm zu entlassen. Dies könnte bis zu 7 % der Microsoft-Belegschaft in den USA abdecken und Mitarbeitern auf "Senior Director Level und darunter, deren Beschäftigungsjahre und Alter bis zu 70 oder höher" angeboten werden.

Microsoft hatte im Juni 2025 rund 125.000 Mitarbeiter in den USA, was bedeutet, dass bis zu 8.750 einen bezahlten Ausstieg angeboten werden, wenn Microsoft im Mai sein Programm beginnt.

Es scheint also, als wolle Microsoft wirklich einen Teil seiner Mitarbeiter loswerden.