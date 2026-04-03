Microsoft bietet an diesem Wochenende sechs Assassin's Creed-Spiele für Game Pass-Abonnenten an

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Seit vielen Jahren ist es für Microsoft Tradition, jedes Wochenende eine Reihe von Spielen, oft drei, anzubieten, die kostenlos heruntergeladen und kostenlos für jeden mit Game Pass (Essential, Premium oder Ultimate) über ein Programm namens Free Play Days heruntergeladen und gespielt werden können. Wir berichten meist, wenn aus irgendeinem Grund bessere Titel angeboten werden, und genau das gibt es heute.

Diese Woche sind tatsächlich sechs Spiele enthalten, und sie sind wahre Klassiker der Assassin's Creed-Reihe. Obendrein gibt es eine Mischung aus klassischen und moderneren Titeln, sodass es viel Abwechslung gibt – und alle laufen auf der Xbox Series X mit 60 Bildern pro Sekunde.

Der neueste Titel, Mirage, kann sogar von allen Xbox-Mitgliedern zwei Stunden lang kostenlos gespielt werden, während der Rest keine Grenzen hat. Hier ist die Aufstellung:



Assassin's Creed: Unity (2014)



Assassin's Creed: Syndicate (2015)



Assassin's Creed Origins (2017)



Assassin's Creed Odyssey (2018)



Assassin's Creed Valhalla (2020)



Assassin's Creed Mirage (2023) - 2-stündige Testphase für alle Xbox-Mitglieder



Alle sind jetzt kostenlos heruntergeladen und bis Montagmorgen um 9:00 Uhr abgespielt. Bis dahin sind sie auch im Angebot, und wenn du dich entscheidest, eines davon zu kaufen, behältst du natürlich deinen Spielstand.