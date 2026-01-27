Micron baut eine Anlage im Wert von 24 Milliarden Dollar

HQ

Kurz nach der Schließung seiner Consumer-Speichersparte gab Micron in einer Pressemitteilung bekannt, dass eine neue Wafer-Fertigungsanlage in Singapur gebaut wird, um die bestehende Fertigungsanlage für Speichermodule zu erweitern.

Dies ist eine massive 10-Jahresinvestition, die Micron 24 Milliarden Dollar kostet und wie erwartet auf KI ausgerichtet ist. Die Speicherfabrikationsanlage soll in diesem Jahr voll funktionsfähig sein, wobei der Bau der neuen NAND-Anlage in der zweiten Hälfte des Jahres 2028 beginnt und 700.000 Quadratfuß Reinraumfläche für die Waferproduktion bereitstellt.

Die Anlage wird zweistöckig sein, die erste in Singapur, und 1600 Arbeitsplätze zusätzlich zu den 1400 schaffen, die durch die bestehenden Speicherproduktionsbetriebe entstanden sind.

"Microns Führungsrolle im Bereich fortschrittlichen Speichers und Speicher ermöglicht die KI-getriebene Transformation, die die Weltwirtschaft neu gestaltet. Wir sind dankbar für die langjährige Unterstützung und erfolgreiche Partnerschaft mit der Regierung Singapurs, einschließlich EDB und JTC. Diese Investition unterstreicht Microns langfristiges Engagement für Singapur als wichtigen Knotenpunkt in unserem globalen Fertigungsnetzwerk, das die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette stärkt und ein lebendiges Ökosystem für Innovationen fördert."

Manish Bhatia, Executive Vice President für globale Operationen bei Micron Technology.

Microns Investition deutet stark darauf hin, dass die Nachfrage nach Speicher und Speicher in der KI-Branche weiterhin Priorität haben wird, was den Verbrauchermarkt weiter belasten und zu höheren Preisen für Gamer beitragen könnte.