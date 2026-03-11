Michael Olise riskiert eine UEFA-Sperre, weil er absichtlich eine gelbe Karte erhalten hat

HQ

Michael Olise erzielte einen Doppelpack und gab eine Vorlage bei einer 6:1-Klatsche gegen Atalanta gegen Atalanta gestern Abend in der Champions League, womit fast 99,9 % davon die Qualifikation für das Viertelfinale sicherte, unabhängig vom Rückspiel in der nächsten Woche, das in München stattfinden wird. Olise, der auch ein Tor vorbereitete, erhielt eine Gelbe Karte und wurde für das kommende Spiel wegen eines Stapels Gelber Karten verwarnt.

Spieler werden verwarnt, wenn sie drei gelbe Karten erhalten. Die UEFA-Regeln besagen, dass sie nach der dritten gelben Karte für das folgende Spiel sanktioniert werden. Dann setzt sich die Zählung zurück, was bedeutet, dass Olise nächste Woche seine Sperre absitzen wird und bis zum bevorstehenden Viertelfinalspiel freigegeben wird.

Es ist üblich, dass Fußballer absichtlich Gelbe Karten erzwingen, um ihren Stapel Gelbe Karten für kommende Spiele strategisch zu räumen. Olises Strategie war jedoch sehr offensichtlich (er brauchte zu lange bei einer Ecke in der 77. Minute, und obwohl der Schiedsrichter ihn warnte, weigerte er sich, schneller zu werden, und erhielt die gelbe Karte).

Laut RMC Sport ist die UEFA diesmal vielleicht nicht darauf eingefallen, und ihr Disziplinarausschuss könnte entscheiden, ob Olise absichtlich versucht hatte, eine gelbe Karte zu bekommen – etwas, das als unsportlich gilt. Wenn sie sich dazu entscheiden, könnte er sanktioniert werden.