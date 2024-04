Michael Douglas wollte, dass Hank Pym in Ant-Man and the Wasp: Quantumania stirbt

HQ

Es ist selten, dass eine Figur im MCU tatsächlich ein dauerhaftes Ende findet. Normalerweise kehren sie durch verschiedene Spielereien zurück, wie im Fall von Loki und Gamora, wo Versionen der Charaktere aus alternativen Universen eingeführt werden, während die Originale tot bleiben.

Schauspieler Michael Douglas, der Hank Pym in Ant-Man und den folgenden Filmen spielt, war bereit, sich im dritten Film endgültig von seiner Figur zu verabschieden. In der Sendung The View (via Entertainment Weekly) sprach Douglas darüber, dass er einen ernsthaften Tod haben wollte, indem er großartige CGI-Effekte verwendete.

"Ich habe gesagt, dass ich gerne einen ernsthaften [Tod] hätte, mit all diesen großartigen Spezialeffekten. Es muss einen fantastischen Weg geben, wie ich auf Ameisengröße schrumpfen und explodieren kann, was auch immer es ist. Ich möchte all diese Effekte nutzen. Aber das war auf der letzten. Ich glaube nicht, dass ich jetzt auftauchen werde."

Douglas sagte bei der Veröffentlichung von Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dass er offen für einen vierten Film wäre, aber vielleicht hat sich die Richtung bei Marvel geändert und es gibt keinen Bedarf für den legendären Schauspieler.