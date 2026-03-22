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Miami Open: Spielerinnen qualifizierten sich für die Runde der letzten 16 und die Spielreihenfolge am Sonntag (Dameneinzel)
Der Rest der Runde der letzten 32 (Dameneinzel) wird heute ausgetragen.
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In Miami wird in der zweiten Hälfte der Runde der letzten 32 Spiele weitergespielt, die am Sonntag, den 22. März, ausgetragen wird. Am Samstag sahen wir, wie Magda Linette (die zuvor Iga Swiatek besiegt hatte), Elise Mertens, Katie Boulter, Anastasia Zakharova und Marie Bouzková in der dritten Runde ausgeschieden sind und die ersten Spielerinnen waren, die sich für die Runde der letzten 16 qualifizierten.
Heute Nachmittag sehen wir, wer zu ihnen stößt, beginnend um 16:00 Uhr MEZ, und der Rest der Spiele folgt, wenn das vorherige endet, aber nicht früher als die folgenden Zeiten:
Miami Open Dameneinzel Runde der 32:
- Alexandrova gegen Cristian: 16:00 MEZ, 15:00 GMT
- Ostapenko gegen Paolini: 16:00 MEZ, 15:00 GMT
- Fernandez gegen Pegula: 17:00 MEZ, 16:00 GMT
- Jovic gegen Gibson: 17:10 MEZ, 16:10 GMT
- Svitolina gegen Baptiste: 18:30 MEZ, 17:30 GMT
- Rybakina gegen Kostyuk: 19:40 CET, 18:40 GMT
- Zheng gegen Keys: 20:50 MEZ, 19:50 GMT
- Sabalenka gegen McNally: 00:00 MEZ, 23:00 GMT
Am Montag beginnt das Achtelfinale, wobei die Hälfte der Spiele bereits bestätigt ist, darunter:
- Anisimova gegen Bencic
- Cirstea gegen Gauff
- Andreeva gegen Mboko
- Muchová gegen Eala
Wer glaubst du, wird Miami Open 2026 gewinnen?