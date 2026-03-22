Miami Open: Spielerinnen qualifizierten sich für die Runde der letzten 16 und die Spielreihenfolge am Sonntag (Dameneinzel)

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In Miami wird in der zweiten Hälfte der Runde der letzten 32 Spiele weitergespielt, die am Sonntag, den 22. März, ausgetragen wird. Am Samstag sahen wir, wie Magda Linette (die zuvor Iga Swiatek besiegt hatte), Elise Mertens, Katie Boulter, Anastasia Zakharova und Marie Bouzková in der dritten Runde ausgeschieden sind und die ersten Spielerinnen waren, die sich für die Runde der letzten 16 qualifizierten.

Heute Nachmittag sehen wir, wer zu ihnen stößt, beginnend um 16:00 Uhr MEZ, und der Rest der Spiele folgt, wenn das vorherige endet, aber nicht früher als die folgenden Zeiten:

Miami Open Dameneinzel Runde der 32:



Alexandrova gegen Cristian: 16:00 MEZ, 15:00 GMT



Ostapenko gegen Paolini: 16:00 MEZ, 15:00 GMT



Fernandez gegen Pegula: 17:00 MEZ, 16:00 GMT



Jovic gegen Gibson: 17:10 MEZ, 16:10 GMT



Svitolina gegen Baptiste: 18:30 MEZ, 17:30 GMT



Rybakina gegen Kostyuk: 19:40 CET, 18:40 GMT



Zheng gegen Keys: 20:50 MEZ, 19:50 GMT



Sabalenka gegen McNally: 00:00 MEZ, 23:00 GMT



Am Montag beginnt das Achtelfinale, wobei die Hälfte der Spiele bereits bestätigt ist, darunter:



Anisimova gegen Bencic



Cirstea gegen Gauff



Andreeva gegen Mboko



Muchová gegen Eala



Wer glaubst du, wird Miami Open 2026 gewinnen?