Mexikanische Kartell-Drohnen? Verwirrung um die kurze Stilllegung des Luftraums des Flughafens El Paso

US-Beamte gaben am Mittwoch widersprüchliche Erklärungen ab, nachdem die Federal Aviation Administration den Luftraum über dem Flughafen El Paso abrupt geschlossen (und dann schnell wieder öffnete). Verkehrsminister Sean Duffy und andere Regierungsbeamte sagten, dass mexikanische Kartelldrohnen den US-Luftraum verletzt hätten, was militärische Maßnahmen und die vorübergehende Stilllegung ausgelöst habe. Zwei zu der Angelegenheit informierte Personen sagten jedoch, die Schließung stehe im Zusammenhang mit dem Testen neuer Drohnenbekämpfungstechnologie durch das Verteidigungsministerium und Bedenken hinsichtlich möglicher Risiken für nahegelegene Flugzeuge.

Die FAA stoppte zunächst alle Flüge am späten Dienstagabend aus sogenannten "besonderen Sicherheitsgründen" und setzte den Verkehr für eine zunächst angekündigte 10-tägige Beschränkung ein. Die Anordnung wurde weniger als acht Stunden später aufgehoben, wobei die Behörde erklärte, dass keine Bedrohung für die kommerzielle Luftfahrt bestehe. Lokale Führungskräfte sagten, sie seien nicht im Voraus informiert worden, was Verwirrung, umgeleitete medizinische Evakuierungsflüge und Störungen für Reisende in Westtexas und Süd-New Mexico verursachte.

Der Bürgermeister von El Paso kritisierte den Mangel an Kommunikation und bezeichnete die Entscheidung als inakzeptabel, während Abgeordnete Veronica Escobar die Erklärung der Regierung infrage stellte und sagte, der Kongress sei nicht über eine außergewöhnliche Drohnenbedrohung informiert worden. Die Episode spielte sich vor dem Hintergrund weitergehender Warnungen von US-Behörden über Kartell-Drohnenaktivitäten entlang der Grenze ab, obwohl mexikanische Behörden öffentlich die Behauptungen erheblicher Drohneninvasionen heruntergespielt haben...