Metro Redux schleicht sich nächsten Monat auf Nintendo Switch

Die PEGI-Inhaltsuntersuchung hat um den Jahreswechsel herum einige neue Spiele in ihrem Katalog erfasst und bei dieser Gelegenheit eine Nintendo-Switch-Version für Metro Redux enthüllt. Wenige Wochen später haben Pubilsher Deep Silver und der Entwickler 4A Games ihre Vorbereitungen abgeschlossen und eben dieses Spiel endlich offiziell angekündigt. Am 28. Februar werden die überarbeiteten Versionen von Metro 2033 und Metro: Last Light mit allen Zusatzinhalten physisch und digital erscheinen. Laut dem Publisher sind beim Kauf der physischen Version keine zusätzlichen Downloads erforderlich, weil alle Inhalte auf eine Cartridge passen.

