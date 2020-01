PEGI verrät Konsolenports von Void Bastards und Metro Redux

Wenn Videospiele im europäischen Raum veröffentlicht werden wollen, benötigen sie eine Inhaltsfreigabe der PEGI und dafür müssen verschiedene juristische Instanzen überwunden werden. Auf diesem Wege haben wir bereits etliche Male von Spielen und Neuveröffentlichungen erfahren, bevor sie offiziell angekündigt wurden. Vor einigen Tagen hat die Organisation neue Konsolenversionen von Void Bastards für die PS4 und Metro 1 + 2 Redux für die Nintendo Switch gelistet, was kommende Portierungspläne vorwegnehmen könnte. Wir müssen diese Meldung allerdings von einer offiziellen Bestätigung unterscheiden, dementsprechend bewegen wir uns hier in der Gerüchteküche.

Die Macher von Bioshock haben mit Void Bastards ein Roguelike im Cartoon-Design geschaffen, das sich trotz spannender Präsentation aber wohl nicht so gut verkaufen konnte. Auf der Playstation 4 hat Blue Manchu Games hoffentlich mehr Glück - wenn sie die Version denn veröffentlichen werden. Vor Metro Exodus haben wir Metro 2033 und Metro: Last Light gesehen, beides sind Shooter von 4A Games. Diese zwei Titel wurden für die aktuelle Konsolengeneration aufgefrischt und in einer Sammelbox verkauft, laut der PEGI wird dieses Packung auch auf dem Hybriden erscheinen.