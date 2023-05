Metal Gear Solid Kollektion angekündigt - Mehr in Vorbereitung

HQ

Heutzutage ist es nicht besonders einfach, die ersten vier Hauptspiele von Metal Gear Solid zu spielen. Die Tatsache, dass Konami Sons of Liberty und Snake Eater bereits 2021 aufgrund von Lizenzproblemen aus den digitalen Stores entfernt hat, hat auch nicht gerade geholfen. Glücklicherweise wird sich das bald ändern.

Konami hat angekündigt, dass das sogenannte Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 diesen Herbst auf "den neuesten Plattformen" erscheinen wird. Diese erste von scheinbar mehreren Sammlungen wird Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty und Metal Gear Solid 3: Snake Eater .

Obwohl das Unternehmen in seiner Pressemitteilung nicht viel mehr sagt, hört es sich so an, als ob es sich nicht um Remaster oder die Substance- und Subsistence-Versionen handeln wird, da uns gesagt wird, dass die Sammlung "es den Fans ermöglicht, die Spiele so zu spielen, wie sie waren, wie sie zuerst auf den neuesten Plattformen veröffentlicht wurden". Hoffen wir, dass das nicht bedeutet, dass Konami so gierig ist, dass dies bedeutet, dass die zweite Sammlung nur aus Metal Gear Solid: The Twin Snakes, MGS 2: Substance und MGS 3: Subsistence oder so ähnlich besteht. Sie können nicht so dumm sein, wenn wir auch ein Remake von Metal Gear Solid 3 bekommen, oder?.... Rechts?