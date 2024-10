Metal Gear Solid Δ: Snake Eater Schauspieler bestätigt, dass neue Zeilen für das Remake aufgenommen wurden

HQ

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater ist fast eine 1:1-Nachbildung des ursprünglichen Hideo Kojima-Spiels, mit der gleichen Karte, der gleichen Geschichte und sogar der gleichen Sprachausgabe. Es wird jedoch neue Stimmen aus der Hauptbesetzung geben, so ein Schauspieler, der auf Twitter bestätigte, dass er neue Zeilen aufgenommen hat.

Zuerst war es der Schauspieler Jim Piddock, der Major Zero seine Stimme lieh und bestätigte: "Sie sind an Bord." "Eine neue Aufnahme mit Original. ICH BIN Major Zero und werde es immer sein. Vorbei und raus."

Er antwortete auf die Frage eines Nutzers, dass Lori Alan, die dem Boss ihre Stimme lieh, ebenfalls zurückgekehrt sei (danke, GamingBolt).

Die etwas enttäuschende Nachricht ist, dass diese Bestätigung wahrscheinlich das Gerücht kontextualisiert, dass David Hayter wieder Snake spielt, was er auf seinen Medienkanälen andeutete und viele Fans davon ausgingen, dass er über ein zukünftiges Projekt sprach, da das Remake hauptsächlich alte Sprachaufnahmen verwenden wird.

Auf jeden Fall ist es eine gute Nachricht, dass die Originalbesetzung 20 Jahre später wieder da ist, auch wenn es nur für ein paar Zeilen ist. Metal Gear Solid Δ: Snake Eater wird nächstes Jahr veröffentlicht.