David Hayter deutet an, dass er wieder einmal Snake spielt

HQ

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater soll nächstes Jahr Premiere feiern und David Hayter wird erneut als Naked Snake zu sehen sein, da das Spiel auf den Originalaufnahmen basiert.

Jetzt gibt es einen sehr klaren Hinweis darauf, dass es eine Art Extras geben könnte, oder dass sogar ein ganz neues Metal Gear in Arbeit ist. David Hayter schreibt auf X folgendes:

"Ich war heute in der Kabine. Eine Rolle zu spielen, die ich seitdem nicht mehr gespielt habe... "

Dies wurde dann durch eine Folgeantwort ergänzt, die ein GIF von Snake enthielt. Was das genau bedeutet, können wir an dieser Stelle nur spekulieren, aber sicherlich stehen die Chancen gut, dass er wieder Snake spielt, auch wenn wir noch nicht wissen, in welchem Kontext?