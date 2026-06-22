Meta will Immunität gegen Klagen wegen Schadensauswirkung für Kinder

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Berichten zufolge beantragt Meta Immunität gegen Klagen wegen Schäden, die seine Social-Media-Plattformen Kindern zugefügt haben, wie Android Headlines und Reuters berichten. Meta soll Gesetzgeber lobbyieren, um ihm Schutzmaßnahmen zu gewähren, die es von jeglicher Verantwortung gegenüber den Betroffenen entbinden würden.

Meta sieht sich erheblichen Kosten durch Klagen gegen das Unternehmen wegen Kindesschädigungen gegenüber, die direkt infolge der Nutzung seiner Social-Media-Plattformen entstanden sind, und nun beantragt das Unternehmen Immunität gegen diese Klagen durch lobbyistische Abgeordnete.

Zwischen Meta und Google stehen beide Unternehmen vor einem gemeinsamen Gesamtbetrag von etwa 6 Millionen Dollar aus diesen Klagen. Gegen beide Unternehmen von "Tausenden von Familien und ihren Kindern" eingereicht, wie Android Headlines es ausdrückt.

Anfang dieses Jahres fällte eine Jury in New Mexico ein endgültiges Urteil, das besagte, dass Meta verpflichtet war, eine Strafe von 375 Millionen Dollar zu zahlen. Der Fall entschied, dass Meta Verbraucher in Bezug auf die Kindersicherheit in die Irre geführt hat. Diese Lobbyarbeitsversuche beim US-Kongress stehen fast sicher im Einklang mit dem Versuch, zukünftige Auszahlungen wie diese zu vermeiden.

Deshalb möchte Meta nicht für irgendetwas verantwortlich gemacht werden, das durch die Nutzung seiner App durch Minderjährige passiert.