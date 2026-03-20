Merz steht an diesem Sonntag bei der Wahl in Rheinland-Pfalz vor einer entscheidenden Wahlprüfung

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Friedrich Merz steht an diesem Sonntag vor einer entscheidenden politischen Bewährungsprobe, da seine konservative CDU-Partei versucht, die Sozialdemokraten im Bundesland Rheinland-Pfalz abzulösen.

Umfragen zeigen einen knappen Vorsprung der CDU gegenüber der SPD, die lokal von Alexander Schweitzer angeführt wird, in einem viel knapperen Rennen als erwartet. Die Wahl folgt auf einen kürzlichen Rückschlag für Merz' Partei in Baden-Württemberg, der die Einsätze für diese zweite Landtagswahl erhöht.

Das Ergebnis ist besonders bedeutsam für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die versucht, sich von landesweit sinkenden Unterstützung und einem schlechten Ergebnis bei der vorherigen Landtagswahl zu erholen. Der Verlust von Rheinland-Pfalz (jahrzehntelang von der SPD regiert) würde die Sorgen um die Zukunft der Partei vertiefen.

Trotz der Rivalität bleibt eine Koalition zwischen CDU und SPD ein wahrscheinliches Ergebnis, falls die Ergebnisse knapp ausfallen, was das komplexe politische Gleichgewicht in Deutschland widerspiegelt.