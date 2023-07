MercurySteam über das Ende von Metroid Dread und "das" Samus: "Wir waren hungrig, Nintendo war offen"

HQ

Auf dem Gamelab 2023 hatten wir die Gelegenheit, ausführlich mit Enric Álvarez von MercurySteam zu sprechen. Die erste Hälfte des folgenden Videos ist daher der Kultur des spanischen Studios und dem CEO-Panel auf der Konferenz gewidmet, die zweite Hälfte den verschiedenen Spielen, die sie in letzter Zeit veröffentlicht haben oder in Zukunft veröffentlichen werden. Zumindest, was ab sofort diskutiert werden kann. Gegen die 12-Minuten-Marke sprechen wir über das hochgelobte Metroid Dread:

"Vielen Dank", sagt Álvarez, als er zu diesem Erfolg gratuliert, ohne Regisseur José Luis Márquez und sein Team im Studio zu vergessen. "Es war eine verdammt gute Erfahrung, mit den Besten zusammenzuarbeiten und zu versuchen, der Aufgabe gewachsen zu sein, die super hohen Standards von Nintendo zu erreichen. Es war himmlisch, mit ihnen zu arbeiten. Wir haben sehr eng mit dem japanischen Team zusammengearbeitet, uns jede Woche getroffen und so oft besucht. Und es war unglaublich. Ein Game-Changer-Erlebnis für uns."

"Und dann das Produkt, nun, beide Produkte, Samus Returns und Dread", fährt er fort, "sie wurden sehr, sehr gut angenommen. Und Dread war das meistverkaufte Spiel, das meistverkaufte Metroid-Spiel aller Zeiten, sogar noch höher als Metroid Prime. Also, ja, ich meine, ich könnte nicht glücklicher sein."

Aus den Gründen, die damals in unserer Metroid Dread-Rezension aufgeführt wurden, haben wir dann darüber gescherzt, das Spiel Metroid Dare zu nennen, angesichts der Kühnheit einiger Erzählungen des Spiels, die sich sowohl auf die Geschichte der Serie als auch auf Samus selbst auswirken, vor allem auf das Ende des Spiels.

"Wir verstehen uns hervorragend", erinnert sich der CEO, als er gefragt wurde, ob er diese verrückten Ideen vorstellte und Nintendo bereit war, sie zu testen. "Ich denke, man kann mit Fug und Recht sagen, dass wir im Laufe der Zeit Freunde geworden sind. Und sie sind super talentierte Leute, super hart arbeitende Leute. Sie haben eine Arbeitsmoral, die unschlagbar ist. Und sie sind offen dafür, neue Ideen anzunehmen und auszuprobieren. Wir waren also auch sehr hungrig darauf, unsere eigenen Spuren in der Franchise zu hinterlassen. Und wir haben nie aufgehört, Ideen vorzuschlagen und vorzuschlagen. Und viele von ihnen landeten im Endprodukt. Daher sind wir sehr stolz auf die Zusammenarbeit zwischen uns und Nintendo. Und, ja, wie gesagt, eine der besten Entwicklungserfahrungen, von denen wir träumen können."

War die Entwicklung von Metroid Dread chaotisch?

Die Erwähnung des Projekts selbst brachte uns zu den Berichten, in denen behauptet wurde, dass die Entwicklung des Spiels ein Chaos war, zu dem Álvarez die folgende Aussage macht:

"Ich glaube nicht, dass die Entwicklung chaotisch war. Die chaotische Entwicklung endet nicht mit einem der besten Spiele der Reihe. Es endet nicht mit einem Spiel, das sich über eine Million Mal verkauft hat. Es endet nicht mit einem Spiel, das TGA-Preise gewonnen hat. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe."

Kommt mehr Metroid von MercurySteam?

Gerüchten zufolge arbeitet MercurySteam bereits an einem neuen Dread-ähnlichen Metroid für die Nintendo Switch oder dessen TBA-Nachfolger, was aus den oben genannten Gründen allen Sinn der Welt ergeben würde, und so haben wir an zwei Stellen des Interviews versucht, mehr zu erfahren... aber keine Würfel:

"Nun, zu den Projekten, die wir heute machen, kann ich nichts sagen", sagt Álvarez auf die Frage, ob sie bis heute noch Ideen vorschlagen. "Also, ein einfaches Nein-Kommentar wird es schaffen".

"Alles, was ich sagen kann, ist, dass José Luis immer noch im Studio ist. Punkt", fügt er später, gegen Ende des Interviews, hinzu, als er über die aktuelle Studiostruktur spricht und gefragt wird, ob wir vom Regisseur von Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate, Metroid: Samus Returns und Metroid Dread mehr erwarten könnten.

Da Metroid Prime 4 derzeit von Retro Studios entwickelt wird, wollt ihr mehr Metroid von MercurySteam und was würdet ihr gerne darin sehen? Hinterlassen Sie unten einen Kommentar.