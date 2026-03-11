Mercedes präsentiert einen neuen Siebensitzer mit einer Reichweite von 700 Kilometern

HQ

Volkswagens I.D Buzz war ein großer Erfolg, ebenso wie der Kia EV9. Es ist offensichtlich, dass es Appetit auf große siebensitzige Elektroautos gibt, und Mercedes will diesen Erfolg mit dem kommenden VLE wiederholen.

Es handelt sich um einen Kleinbus und soll der Beginn einer neuen Kategorie für Mercedes sein, wenn er sich auf dem Markt als erfolgreich erweist. Am wichtigsten ist, dass die 115-kWh-Batterie angeblich mehr als 700 Kilometer pro Ladung (WLTP) ermöglicht, und die 800V-Technologie ermöglicht ein ziemlich schnelles Laden, sodass man in nur 15 Minuten eine Reichweite von 355 Kilometern erreicht.

Er ist jedoch eher auf Luxus ausgerichtet, da Mercedes auch sein Innenraumkonzept namens "MBUX Rear Space Experience" widerlegt hat, das unter anderem eine 31,3"-Leinwand beinhaltet, die von der Decke herunterklappt.

Die erwarteten Preise werden voraussichtlich hoch sein, also höher als beim Buzz und EV9, aber wie er sich beispielsweise mit dem Volvo EX90 vergleicht, ist unbekannt.