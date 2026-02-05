News
Captain Tsubasa 2 - World Fighters
Mehr Fußball auf der Nintendo Switch mit Captain Tsubasa 2: World Fighters
Fußball war in der Präsentation sehr präsent.
Es ist weder EA FC noch eFootball, aber Captain Tsubasas endlose, aufregende Spiele kommen auf die Nintendo Switch. Captain Tsubasa 2: World Fighters wurde auf der heutigen Nintendo Direct Partners Showcase bestätigt. Wenn dir der vorherige Titel gefallen hat, kannst du beim Start dieses Jahres mit mehr Supertechniken, mehr Anime-Drama und mehr Fußball voller ikonischer Charaktere rechnen.
Wirst du ein paar Spiele mit Captain Tsubasa spielen?
