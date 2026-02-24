Mehr als 5.000 Flüge wurden gestrichen, während Rekordschnee die US-Ostküste bedeckt

HQ

Ein heftiger Wintersturm traf am Montag die US-Ostküste, verursachte Rekordschneefälle und zwang die Absage von mehr als 5.600 Flügen landesweit. Teile von Rhode Island und Massachusetts verzeichneten fast 33 Zoll Schnee, während der Central Park in New York laut dem National Weather Service mehr als 19 Zoll Schnee verzeichnete. Die Behörden warnten vor "nahezu unmöglichen" Reisebedingungen, da Millionen mit Störungen konfrontiert waren.

Rhode Island schien am stärksten betroffen zu sein, wobei Providence 33 Zoll Schnee erhielt und damit den bisherigen Einzelsturmrekord des Bundesstaates aus dem Jahr 1978 brach. In Rhode Island, Connecticut und Teilen von Massachusetts wurden Reiseverbote verhängt, wo Gouverneurin Maura Healey warnte, dass Whiteout-Bedingungen das Fahren äußerst gefährlich machen. In New York City brachte ein vorübergehendes Reiseverbot die Stadt nahezu zum Stillstand, bevor es mittags aufgehoben wurde.

Mehr als 600.000 Haushalte und Unternehmen in der Region verloren den Strom, wobei Massachusetts und New Jersey zu den am stärksten betroffenen gehören. Flughäfen waren stark betroffen, darunter LaGuardia und JFK in New York, Boston Logan, Newark Liberty und Philadelphia International, wo die überwiegende Mehrheit der Hinflüge gestrichen wurde, da die Region sich nach dem historischen Sturm erholte...