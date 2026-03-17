Mehr als 12.500 US-Flüge wurden unterbrochen, als Stürme große Flughäfen trafen

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Mehr als 12.500 Flüge in den Vereinigten Staaten wurden am Montag verspätet oder gestrichen, als schwere Stürme über die Ostküste, den Mittleren Westen und andere Regionen fegten und den Reisen an den wichtigsten Flughäfen störten, wie am Montag berichtet wurde.

Die Federal Aviation Administration verhängte Verzögerungen und Bodenstopps an wichtigen Drehkreuzen wie dem LaGuardia Airport, JFK Airport, Newark Liberty International Airport und Reagan National Airport wegen starker Winde und Gewitter. Flughäfen in Städten wie Atlanta, Chicago, Orlando und Houston waren ebenfalls stark betroffen.

Fluggesellschaften wie American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines und United Airlines meldeten erhebliche Störungen mit Tausenden von Stornierungen und Verspätungen. Die Behörden warnten, dass die Bedingungen weiterhin den Reiseverkehr beeinträchtigen könnten, da Stürme durchs Land ziehen...