Mehcad Brooks ging zu einem Therapeuten, um Jax besser zu verstehen für Mortal Kombat 2

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Nachdem er Jax erstmals in Mortal Kombat von 2021 zum Leben erweckt hat, kehrt Mehcad Brooks im Mai für den Nachfolgefilm Mortal Kombat 2 auf die große Leinwand zurück. Diesmal spielt Jax eine größere Rolle als einer der wichtigsten Beschützer und Kämpfer von Earthrealm, eine Rolle, die er dank seiner charakteristischen Metall- und Roboterarme von Anfang an mühelos übernimmt.

Da Jax die Version der Figur ist, die viele schon von Anfang an in diesem Film kennen, haben wir Brooks in einem kürzlichen Interview erkundigt, wie er in die Rolle zurückgekehrt ist und die Figur, die so viele kennen, weiterentwickelt hat.

"Ich habe die Figur Jax tatsächlich zu meinem Therapeuten gebracht," begann Brooks. "Ich wollte wissen, warum er die Entscheidungen traf, die er traf. Zum Beispiel, wenn du von einem Mann sprichst, der sechs Einsätze in Afghanistan absolviert hat und das nicht genug war, will er gegen interdimensionale Ninjas und Monster kämpfen und jagen. Ich denke mir, warte mal... Und das musst du ernst nehmen. Man muss in diese Welt treten und sagen, was diese Person motiviert, das zu tun, oder? Warum ist er da und warum fühlt er sich dabei wohl? Also haben wir etwas Zeit damit verbracht, seine Entscheidungen zu entschlüsseln und zu dekonstruieren, und das war wirklich interessant und hat tatsächlich geholfen, es hat seine Kampfsignatur beeinflusst, oder? Und ich habe das Spiel viel gespielt, und daraus habe ich seine Haltung, von dort habe ich seine Bewegungen, ich wollte mich so bewegen, wie Jax sich im Spiel bewegt hat, und ich glaube, im zweiten Film fühlte es sich für mich wie eine zweite Natur an."

Wir haben auch ähnlich nachgefragt, wie Lewis Tan in die Rolle des Cole Young zurückgekommen ist und wie er sich darauf konzentriert hat, "die Kämpfe noch verrückter zu machen und einfach, du weißt schon, wirklich aufzusteigen, damit wir am Ende des Tages etwas Ikonisches haben."

Da Shao Khan selbst, Martyn Ford, ebenfalls anwesend war, fragten wir sogar, wie er es geschafft hat, die Figur authentisch wirken zu lassen und den enormen Erwartungen der Fans gerecht zu werden, obwohl ihm die Erfahrung des vorherigen Films fehlte.

"Ja, es war ein großer Druck, zu wissen, dass es eine Fangemeinde gibt, von der die meisten die Charaktere wahrscheinlich besser kennen als wir selbst. Aber für mich gibt es immer einen Druck, wenn man einen Film macht, weißt du, es fließt eine Menge Geld hinein, es gibt Jobs von Leuten, die dahinterstecken, und als Schauspieler ist man dafür verantwortlich, dass diese Leute glänzen. Sie können die ganze Arbeit hinter den Kulissen machen, aber letztlich sind wir diejenigen, die sie gut aussehen lassen müssen, so wie sie uns gleichzeitig gut aussehen lassen. Es gibt also schon diese Verantwortung, wenn man Schauspieler ist, aber auch die Verantwortung, das Franchise zu tragen, sorgt dafür, dass man immer recherchiert, aber hier war es besonders wichtig, alle verfügbaren Ressourcen einzusetzen."

Lesen Sie unten das vollständige Interview mit Brooks, Tan und Ford.