Der Schöpfer von Megabonk zieht sich nach Nominierung von den Game Awards zurück

In einem ziemlich beispiellosen Schritt hat sich ein Spiel nach einer Nominierung von den The Game Awards zurückgezogen. Dieses Spiel heißt Megabonk, entwickelt vom Soloentwickler vedinad, das nur wenige Wochen nach dem Start mehr als eine Million Exemplare verkaufte.

Angesichts seines Erfolgs sieht man nicht unbedingt ein Problem darin, dass Megabonk für das beste Debüt-Indie-Spiel nominiert ist. Allerdings hat vedinad auf X/Twitter angekündigt, dass sie sich aus der Kategorie zurückziehen.

"Es ist eine Ehre und ein Traum für Megabonk, für TGA nominiert zu sein, aber leider glaube ich nicht, dass es für die Kategorie 'Debüt Indie-Spiel' qualifiziert ist", erklärte er. "Ich habe in der Vergangenheit Spiele unter verschiedenen Studionamen gemacht, also ist Megabonk nicht mein Debütspiel."

Das ist logisch, aber das würde wahrscheinlich bedeuten, dass andere Nominierte in derselben Kategorie wie Clair Obscur: Expedition 33 und Dispatch ungültig wären. Es scheint eher darum zu gehen, dass das Spiel das Debütspiel des Studios ist, als dass es ein Spiel von völligen Anfängern ist, aber jeder wie er mag.