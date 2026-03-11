Mega Man ändert seine Stimme nach Capcoms umstrittener Forderung

Es sieht so aus, als müssten wir uns an eine neue Stimme für Capcoms geliebten Blue Bomber gewöhnen, wenn Mega Man: Dual Override 2027 erscheint. Offenbar ist der Grund dafür jedoch nicht die Unzufriedenheit von Capcom (oder der Fans), sondern vielmehr eine Forderung, der Synchronsprecher Ben Diskin nicht erfüllen will.

Über Bluesky enthüllt er, dass Capcom ihn tatsächlich gebeten hat, in die Rolle zurückzukehren, allerdings mit der Anforderung, ohne jeglichen gewerkschaftlichen Schutz zu arbeiten. Er sagt, dass Capcom erklärt hat, dass sie seine Stimme nicht für zukünftige KI-Projekte einsetzen wollen, sondern sich einfach weigern, die Gewerkschaft einzubeziehen, was rechtlich alles unsicher macht und letztlich dazu führen könnte, dass er seine eigene Stimme nicht mehr besitzt:

"Auch wenn ich die Anerkennung der Bedenken bezüglich der KI sehr schätze, kann ich kein Risiko eingehen, ohne einen Vertrag zu arbeiten, den ich realistisch durchsetzen kann.

"Die einzige Möglichkeit, solche nicht-gewerkschaftlichen Verträge durchzusetzen, besteht darin, persönlich große Unternehmen wie Capcom vor Gericht zu bringen und zu klagen, falls ich dachte, sie hätten KI verwendet. Ich habe nicht die mentale, emotionale oder finanzielle Kraft, um einen langwierigen Rechtsstreit zu überstehen.

"In meinem Herzen möchte ich glauben, dass Capcom niemals KI verwenden würde... Aber in meinem KOPF weiß ich, dass praktisch jedes große Unternehmen versucht, generative KI einzubauen, um Geld zu sparen."

Jetzt verabschiedet er sich, scheinbar ohne Bitterkeit, und schließt mit den Worten:

"Es war mir eine Ehre, Mega Man in Mega Man 11, dem meistverkauften Spiel in der Geschichte der Serie, zu sprechen und Mega Man dabei zu beobachten, wie er seinen rechtmäßigen Platz als Gaming-Ikone zurückerobert.

"Ich hoffe, Mega Man: Dual Override ist sogar noch erfolgreicher als 11 und dass alle all die harte Arbeit genießen, die die Entwickler hineinstecken."

Angesichts der Tatsache, dass die Mega Man-Spiele keine riesigen Projekte sind und Diskin kaum ein Vermögen für Mega Mans wenige Zeilen verdient, könnte man sich fragen, ob Capcom diesen Kampf wirklich führen und einen möglichen Schlag für seinen Ruf wegen dieses Spiels riskieren sollte.

Was hältst du von Capcoms Forderung, die Gewerkschaft auszuschließen, und Ben Diskins Entscheidung zu gehen?