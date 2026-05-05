McLaren stellt neuen 700-PS-Hybrid-Hypercar vor

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Als Rivalen hat McLaren Ferrari quasi erlaubt, erstklassiges Langstreckenrennen zu "haben", aber das wird sich bald ändern. Das britische Unternehmen steht kurz davor, in großem Stil zum Sport zurückzukehren, und sie haben das Auto vorgestellt, das das für sie tun wird.

Sie haben das Hybrid-Hypercar-Konzept MCL-HY vorgestellt, das ab 2027 an der FIA World Endurance Championship teilnehmen wird. Die Kraft stammt von einem Hybrid-V6 mit Twin-Turbo, der etwa 700 PS liefert.

Das Auto zielt dank eines Carbonfaser-Monocoque-Fahrgestells auf ein Gesamtgewicht von etwa 1030 Kilogramm ab.

Die ersten ersten Bilder des MCL-HY finden Sie unten, und wir müssen sehen, ob sie ihren legendären Le-Mans-Sieg von 1995 im F1 GTR wiederholen können.