Mbappé kehrt heute Abend zu Real Madrid zurück, aber Jude Bellingham ist noch nicht bereit

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Kylian Mbappé könnte heute Abend sein Comeback bei Real Madrid geben, im Rückspiel gegen Manchester City im Achtelfinale der Champions-League. Jude Bellingham wird jedoch heute Abend nicht zum Einsatz kommen, bestätigte Real-Madrid-Trainer Álvaro Arbeloa.

"Mbappé ist bereits verfügbar, also wirst du ihn sehen. Ich freue mich darauf, ihn auf dem Feld zu haben, ihn und seine Tore zu genießen, aber auch im Spiel wird er ein sehr wichtiger Spieler sein", sagte Arbeloa auf einer Pressekonferenz. "Bellingham wollte mit seinen Teamkollegen zum Team kommen. Er wird weitermachen und einen Teil des Trainings absolvieren, aber morgen wird er nicht verfügbar sein."

Der Trainer lobte Bellingham und sagte, er "wird einer der Führungspersönlichkeiten werden und es ist wichtig, dass er bei uns ist". Der englische Mittelfeldspieler fehlt seit seiner Verletzung im Spiel Real Madrid gegen Rayo Vallecano am 1. Februar, sodass er bereits über anderthalb Monate entfernt ist. Er könnte nächsten Sonntag für das Derby gegen Atlético de Madrid in der LaLiga zurückkehren.