Mazda sagt, große Bildschirme seien nicht ablenkender als Knöpfe

HQ

Der Diskurs über Autokabinen wurde in den letzten zehn Jahren stark von Diskussionen über Bildschirme versus Knöpfe dominiert, der Idee, dass die Zentralisierung von Funktionen im digitalen Bildschirm die Nutzung im Vergleich zu proprietären Knöpfen am Fahrer vereinfacht.

Aber in letzter Zeit haben wir ein Comeback bei den Tasten gesehen, da einige behaupten, große Bildschirme seien ablenkend und weniger befriedigend zu bedienen. Mazda scheint zu glauben, dass das falsch ist.

Koichiro Yamaguchi, Programmmanager des Mazda CX-5, hat Drive mitgeteilt, dass ihre offizielle Position ist, dass große Bildschirme nicht vom Fahren ablenken. Er behauptet sogar, dass Zentralisierung und Digitalisierung über einen Bildschirm sicherer sei:

"Klimaanlage, du kannst sie mit dem Finger bedienen, und wenn wir den physischen Knopf drücken müssen, dann in der unteren Position. Dann muss der Fahrer nach unten schauen, und es gibt 15 ähnlich aussehende Schalter. Das bedeutet, dass man lieber nach unten schauen und den richtigen Knopf auswählen muss – tatsächlich muss der Fahrer die Augen von der Straße abwenden. Deshalb ist es besser, diese Kontrolle auf dem Bildschirm zu haben – diese Veränderung [Ablenkung] zu minimieren."

Dies ist natürlich nur ein Beispiel, und man könnte argumentieren, dass das Muskelgedächtnis mit der Zeit die Oberhand gewinnt. Aber was denkst du?