Matthew Macfadyen schrumpft seine Frau Elizabeth Banks in The Miniature Wife

In der neuen Peacock-Serie, die sich anfühlt wie die Frage "Würdest du mich noch lieben, wenn ich ein Wurm wäre?", schrumpft ein Wissenschaftler versehentlich seine Frau nach einem missglückten Experiment auf sechs Zoll groß und hat nur begrenzte Zeit, sie wieder normal zu machen.

Die preisgekrönten Schauspieler Elizabeth Banks und Matthew Macfadyen spielen in The Miniature Wife mit, der im ersten Trailer eine Liebesgeschichte wie keine andere zeigt. Während Banks sich mit ihrer neuen, kleinen Realität auseinandersetzen muss, sucht Macfadyen nach einem Heilmittel für ihre Miniaturisierung. Er hat nur 30 Tage Zeit, um zu beweisen, dass er etwas wieder groß machen kann, sonst verliert er das Patent auf seine Schrumpftechnologie.

Die Gesamtatmosphäre ist ziemlich campy, zumindest im Trailer, was dazu beiträgt, dass die Serie nicht zu einer deprimierenden, überrealistischen Geschichte über die Nachteile des Schrumpfens der Frau wird. The Miniature Wife erscheint am 9. April, und du kannst dir unten den Trailer ansehen: