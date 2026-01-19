Matt Damon erklärt, wie Netflix Filme anders macht, weil "die Leute beim Schauen auf ihren Handys sind".

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass das Anschauen eines Films zu Hause ein anderes Erlebnis ist als im Kino. Der Sirenenruf von sozialen Medien, Nachrichten oder was auch immer man gerne auf dem Handy macht, ist oft zu verlockend, um es zu ignorieren, selbst wenn man versucht, sich beim Zuschauen zu Hause einzubinden. Netflix weiß das und ändert laut Matt Damon die Art und Weise, wie ihre Filme gezeigt werden, um das Interesse aufrechtzuerhalten und die Zuschauer über das Geschehen zu informieren, auch wenn sie am Handy sind.

Im Joe Rogan Podcast (über Variety) erklärte Matt Damon, wie Netflix von der üblichen Art abweicht, Actionfilme zu machen. "Du hast normalerweise drei Set-Pieces. Einer im ersten Akt, einer im zweiten, einer im dritten", sagte er. "Du gibst den Großteil deines Geldes dafür im dritten Akt aus. Das ist dein Finale. Und jetzt sagen sie: 'Können wir in den ersten fünf Minuten einen großen machen?' Wir wollen, dass die Leute bleiben. Und es wäre nicht schlimm, wenn du die Handlung im Dialog drei- oder viermal wiederholen würdest, weil die Leute beim Zuschauen auf ihren Handys sind.' "

Ben Affleck, der auch in dem Netflix-Actionfilm The Rip neben Damon mitspielt, hielt es nicht für notwendig, das Publikum auf diese Weise anzuziehen. "Aber dann schaut man sich die Adoleszenz an, und das hat nichts davon gemacht. Und es ist verdammt großartig. Und es ist auch dunkel. Es ist tragisch und intensiv. [Es geht um] diesen Typen, der herausfindet, dass sein Sohn des Mordes beschuldigt wird. Es gibt weite Aufnahmen vom Hinterkopf. Sie steigen ins Auto, niemand sagt etwas."

Auch wenn es vielleicht düster klingt, wenn man an Filme und TV-Serien denkt, die mit Handys im Hinterkopf gemacht werden, gibt es immer Projekte, die ihr Publikum genug respektieren, um zu glauben, dass sie richtig schauen. Wenn Sie sehen möchten, wie The Rip damit umgeht, können Sie hier unsere Rezension lesen.