Masters of the Universe Spielzeugsammlung enthüllt

Masters of the Universe begann als Zeichentrickserie neben einer Sammlung von Actionfiguren, die vielleicht mehr als jede andere das Konzept der Actionfiguren definierten. Sie werden auch heute noch produziert, sowohl in Wiederauflagen als auch in aufwendigeren Sammlerausgaben.

Natürlich muss auch der kommende Film Masters of the Universe ein eigenes Set an Actionfiguren haben, und diese wurden inzwischen vorgestellt. Auf den ersten Blick erinnern sie sehr an die Figuren der Originalserie, haben jedoch detailliertere und deutlichere Merkmale der Darsteller. Sie sind auch an mehreren Stellen gelenkt, was sie äußerst beweglich macht.

Im Bluesky-Beitrag können Sie unten detaillierte Bilder aller vorgestellten Charaktere ansehen.