Masters of the Universe in einem actiongeladenen Trailer gezeigt

HQ

Viele von uns sind Mitte der 80er Jahre aufgewachsen, sammelten Masters of the Universe Actionfiguren, wünschten sich Castle Grayskull zu Weihnachten und liebten die TV-Serie – und nicht zu vergessen den Film von 1987 mit Dolph Lundgren in der Hauptrolle. Seitdem sind die Bemühungen, die Marke wiederzubeleben, etwas enttäuschend gewesen, mit halbherzigen Versuchen, sie wieder zum Leben zu erwecken – zuletzt von Netflix.

Allerdings hat sich bisher nichts wirklich durchgesetzt, aber vielleicht ist dieser Sommer am 5. Juni endlich der richtige Zeitpunkt. Dann treffen He-Man und Skeletor erneut auf dem Planeten Eternia aufeinander, als Amazons großes Projekt in die Kinos kommt. Nun wurde der erste Trailer veröffentlicht, der uns einen Einblick in die epische Schlacht gibt, die vor uns liegt.

Sie beginnt auf der Erde, wo Prinz Adam (Nicholas Galitzine) geschickt wurde, um ihn vor den Schrecken auf Eternia zu schützen. Früher oder später muss er jedoch nach Hause zurückkehren, um sich in He-Man zu verwandeln und es mit Skeletor (Jared Leto) aufzunehmen. Und tatsächlich ist es He-Man, mit genau der richtigen Portion Kitschigkeit, wenn auch vielleicht etwas weniger farbenfroh als die oft kreativ gestalteten Spielzeuge.

Schaut euch den Trailer unten an und lasst uns wissen, was ihr davon haltet.