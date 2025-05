Massive Entertainment über die Zukunft von The Division 2: "Wir werden so lange weitermachen, wie die Leute wollen, dass wir weitermachen"

HQ

The Division 2 wurde gerade mit seinem Battle for Brooklyn DLC erweitert, einem neuen Kapitel für das Spiel, das Teil des siebten Inhaltsjahres ist, und auch eine Rückkehr zur Form für eine Live-Service-Fortsetzung, die einst wie ein fertiges und abgeschlossenes Produkt aussah. Die neue Erweiterung fügt eine ganze Reihe neuer Inhalte hinzu, seien es zusätzliche Gebiete zum Erkunden, Feinde zum Bekämpfen, Beute zum Erwerben und vieles mehr, aber sie dient auch als Verpflichtung für die Zukunft des Spiels.

Bedeutet also Battle for Brooklyn, dass The Division 2 noch eine Weile hier bleiben wird? Diese Frage habe ich Creative Director Yannick Bancherau während eines Interviews bei MCM Comic Con London gestellt, wo er mir folgendes erzählte:

"Ich denke, dass wir eine glänzende Zukunft vor uns haben. Ich meine, die Tatsache, dass wir jetzt im siebten Jahr des Spiels einen DLC machen, ist meiner Meinung nach eine Botschaft. Es ist ein Bekenntnis dazu, wie sehr wir daran glauben, wie weit dieses Spiel gehen kann. Danach haben wir ein ganzes Jahr voller Inhalte, das siebte Jahr, was erstaunlich und verrückt ist, wenn man darüber nachdenkt, das siebte Jahr von The Division 2. Aber weißt du, das Spiel floriert. Das Spiel wächst. Wir werden also so lange weitermachen, wie die Leute wollen, dass wir weitermachen. Ich hoffe also auf weitere Jahre mit Inhalten danach."

