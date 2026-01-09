Massive Entertainment beschreibt The Division 3 als ein "Monster"

HQ

Massive Entertainment hatten in letzter Zeit eine Phase mittelmäßigen Erfolgs, da sowohl Star Wars Outlaws als auch Avatar: Frontiers of Pandora gut waren, aber beim Start auf PC und Konsolen nie wirklich zu den Besten gewachsen sind. Diese kamen auch nach The Division 2, einem Spiel, das vielleicht nicht die gleiche Wirkung hatte wie The Division 1 bei seiner Veröffentlichung und das Schicksal erlebte, dass die Unterstützung nach dem Launch frühzeitig gekürzt wurde, sehr zum Missfallen der Fans. Glücklicherweise haben Ubisoft und Massive den Fehler erkannt und das Spiel kürzlich wieder erweitert.

In Zukunft wird The Division 2 Platz für The Division 3 schaffen, ein Spiel, das derzeit bei Massive produziert wird. Zu diesem Spiel gibt es bisher noch nicht viel, aber während der jüngsten New Game Plus -Präsentation erschien Creative Director Julian Gerighty, um ein paar Neuigkeiten mitzuteilen.

Der Entwickler von Massive hat deutlich gemacht, dass die Hoffnungen für The Division 3 im Studio hoch sind und sogar angemerkt, dass es einen riesigen Einfluss haben wird und sich zu einem Koloss entwickelt.

"The Division 3 ist in Produktion, oder? Das ist kein Geheimnis; Es wurde angekündigt. Es entwickelt sich zu einem Monster. Innerhalb dieser Mauern bei Massive arbeiten wir extrem hart an etwas, das meiner Meinung nach genauso große Auswirkungen haben wird wie Division 1."

Es ist unklar, wann The Division 3 erscheinen wird, aber vielleicht ist der Auftritt auf dieser Präsentation ein Zeichen dafür, dass Ubisoft sich darauf vorbereitet, im Laufe des Jahres 2026 mehr vom Spiel zu zeigen, um sich auf einen zunehmend näheren Start vorzubereiten?