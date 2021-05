Mass-Effect-Fans bekommen digitale Bonusinhalte geschenkt

You're watching Werben

Electronic Arts bereitet sich auf die Veröffentlichung von Mass Effect Legendary Edition vor und hat einige Werbegeschenke vorbereitet. Das große Highlight findet ihr hinter diesem Link, dort könnt ihr euch digitale Inhalte herunterladen, die zuvor Sondereditionen von Mass Effect 2 und Mass Effect 3 vorbehalten waren.

Neben zwei digitalen Artbooks mit je 50 bis 75 Seiten Umfang, warten 88 Songs aus den drei Soundtracks der originalen Trilogie auf euch. Das sind vier Stunden an Musik (die ihr euch übrigens auch hier in diesem Video anhören könnt). Ein Wallpaper ist auch dabei, 1,7 GB groß ist der Download.

Abgerundet wird das Geschenk mit einer Social-Media-Aktion, bei der ihr euch Cover-Artworks generieren lassen könnt. All das könnt ihr gratis mitnehmen, um euch in Stimmung für die Veröffentlichung von Mass Effect Legendary Edition in der kommenden Woche zu bringen.