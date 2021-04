Mass Effect Legendary Edition mit Foto-Modus

You're watching Werben

Die meisten großen Spiele beinhalten mittlerweile einen Foto-Modus, der optische Vorzüge hervorhebt und das Festhalten denkwürdiger Momente erlaubt. Davon gibt es in der Mass-Effect-Trilogie jede Menge, nur ist es in remasterten Spielen nicht gängig, ein solches Feature einzubauen. So viel zur Theorie, denn bei Bioware und EA scheint großes Selbstvertrauen zu herrschen, was das Aussehen der Legendary Edition angeht.

Entsprechend bestätigte Biowares Project Director Mac Walters auf Twitter einen Foto-Modus für das kommende Remaster der ersten drei Mass-Effect-Teile.

Die Legendary Edition wird am 14. Mai auf PC, Xbox One und Playstation 4 erscheinen und dank Abwärtskompatibilität auch auf Next-Gen-Konsolen spielbar sein.