Mass Effect Das neue Studio des Schöpfers wurde geschlossen

Leider musste ein weiteres kleines Studio seine Pforten schließen. Humanoid Origins, ins Leben gerufen von Casey Hudson, dem Schöpfer und Regisseur der ursprünglichen Mass Effect-Trilogie, wurde uns erstmals im Jahr 2021 vorgestellt, mit dem Versprechen, dass ein neues Sci-Fi-Spiel in Entwicklung sei.

Drei Jahre später hat das Studio auf LinkedIn (via VGC) bekannt gegeben, dass es aufgrund eines unerwarteten Finanzierungsdefizits schließen wird. Die Entwicklung des ersten Projekts von Humanoid Origin wurde ebenfalls eingestellt.

"Wir sind untröstlich, dass wir nicht in der Lage sein werden, unser neues Science-Fiction-Universum zu vollenden. Unsere Hauptsorge gilt derzeit jedoch unserem Team, und wir sind bestrebt, sie bei ihrem Übergang in eine neue Beschäftigung zu unterstützen", heißt es in dem Beitrag.

Es ist sicherlich ein Schlag für die Kreativen, mit der überwältigenden Anzahl von Entlassungen, die in diesem Jahr stattgefunden haben, in einen Topf geworfen zu werden. Leider scheint dies ein Trend zu sein, dem die Spieleindustrie folgen wird, bis sich etwas ändert.