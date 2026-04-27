Mass Effect: Andromeda Star sagt, das Spiel "wurde schnell zum Boxsack der Woche für Online-Chuds"

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Manche mögen es als eine Art Anklage gegen die Spielebranche sehen, dass wir heutzutage nostalgisch auf Titel wie Mass Effect: Andromeda und Assassin's Creed Unity zurückblicken, wenn man ihre groben Starts bedenkt. Andere hingegen sehen diese Zeit als eine Zeit, in der wir bei großen Veröffentlichungen, die unseren Erwartungen nicht ganz gerecht wurden, viel zu streng waren. Tom Taylorson, Synchronsprecher der männlichen Version von Ryder in Mass Effect: Andromeda, dachte, er würde ein Jahrzehnt mit dieser Figur verbringen, aber der Online-Empfang bedeutete, dass diese Zukunft sofort ausgelöscht wurde.

Taylorson erklärte in einem Interview mit We Are Mass Effect: "[Es war] ohne Zweifel eines der besten Dinge, an denen ich je gearbeitet habe. Ich hatte enormen Spaß daran, habe gute Freunde gefunden, SO VIEL gelernt, und auch wenn die Chancen nicht immer zustande kamen, führte es später zu vielen weiteren Arbeitsmöglichkeiten. Immer noch eines meiner Lieblingsprojekte in jedem Medium. Es war eine besondere und herausfordernde Zeit in meinem Leben und ich bin für immer dankbar, dass Andromeda ein Teil davon war."

Obwohl er sich gerne an die Arbeit an Andromeda erinnert, hinterlässt der Launch-Empfang bei Taylorson einen bitteren Nachgeschmack. "Es wurde von einem Publisher schmutzig behandelt, der zu viel erwartete, nicht vollständig fertig war, zu früh aus der Tür gedrängt, gezwungen, die glänzende neue Engine des Unternehmens zu benutzen, obwohl viele im Team nicht wussten, wie man damit umgeht, und sie NICHT für den Storytelling-Teil des Spiels geeignet war. Außerdem wurde sie in einer SEHR toxischen Atmosphäre online und anderswo im Gaming-Bereich veröffentlicht. Sie wurde schnell zum Prügelknabe der Woche für Online-Fans um Aufrufe und Klicks. Ihre Liebe zum Hass besiegelte den Deal."

Taylorson enthüllte dann, dass er auch an Highguard gearbeitet hatte, einem weiteren Spiel, von dem er von Anfang an durch Online-Hass zum Scheitern verurteilt hielt. Er sagte, dass die Entscheidung, nicht mit Andromedas Geschichte weiterzumachen, zwar schlecht sei, er aber schnell weitermachen müsse. "Am meisten tat es weh, weil ich wusste, dass das das Ende war – Ryder würde nicht zurückkommen. Ich und andere dachten, wir hätten ein gutes Jahrzehnt, in dem wir mit diesen Charakteren in diesen Räumen spielen würden. Und so einfach – weg. Dankbar, dass ich die Verbindung für das Hörbuch-Produktionshaus, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe, Blackstone Publishing, zu den Verlagen der physischen Tie-in-Bücher für Andromeda hergestellt zu haben. Das gab mir und Fryda die Möglichkeit, an diesen Büchern zu arbeiten und ein bisschen mehr in dem Ort zu spielen, an dem wir so viel Spaß hatten und der uns genommen wurde", sagte er.

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