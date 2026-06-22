Maserati hat seine Kernpalette aufgefrischt

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Maserati hat sich ihr aktuelles Modellmodell, bestehend aus GranTurismo, dem GranCabrio und dem Grecale, noch einmal angesehen, und das Ergebnis ist ein breiteres Design-Update, inspiriert vom MCPura.

Die auffälligsten Änderungen befinden sich vorne, wo alle drei Modelle ein schärferes "Haifischnasen"-Design und überarbeitete Lichtelemente annehmen. Maserati hat zudem die Auswahl an Lackfarben, Felgenoptionen und Personalisierungen erweitert.

Unter der Haube erhält der zweiturbogeladene Nettuno V6 einen Schub im GranTurismo und GranCabrio Trofeo, die nun 590 PS leisten, gegenüber 550. Die zusätzliche Leistung bringt die Flaggschiff-Grand-Tourer über 320 Kilometer pro Stunde.

Die Grecale-Baureihe erhält außerdem eine neue V6-Variante mit etwa 390 PS, die zwischen den Standardmodellen und dem Spitzenmodell Trofeo liegt. Der leistungsstarke Grecale Trofeo bleibt mit mehr als 520 PS der leistungsstärkste SUV der Baureihe.

Die Stiländerungen sind unten (über Top Gear) sichtbar.