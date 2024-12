Marvel's Nova schreitet offiziell voran

Marvel dringt mit seiner neuen Nova -Serie erneut in die entlegensten Winkel des Weltraums vor. Während wir hier und da immer wieder Gerüchte über Nova gehört haben, haben wir jetzt die offizielle Bestätigung, dass die Serie fortgesetzt wird, da ein Autor und ein Showrunner verpflichtet wurden.

Ed Bernero, ehemaliger Showrunner von Criminal Minds, wurde an das Projekt beteiligt (via Deadline) und wird sowohl als Autor als auch als Showrunner fungieren. Die Serie wird sich auf den ersten Nova konzentrieren, der in den Marvel-Comics erschien, Richard Ryder.

Ryder trat erstmals 1976 in Erscheinung und wurde als Mitglied einer intergalaktischen Polizeitruppe namens Nova Corps dargestellt. Teil dieser Task Force zu sein, gab Ryder Kraft, Geschwindigkeit und die Fähigkeit zu fliegen. Seitdem haben wir gesehen, wie neue Helden den Mantel von Nova übernehmen und mehr Kräfte erlangen, also müssen wir sehen, wie fest Ryder in der Zukunft des MCU verankert ist.