Marvel's Deadpool VR kündigt Veröffentlichungsdatum und neuen Bösewicht an, der von John Leguizamo gesprochen wird

Das nächste Spiel von Marvel Games wird exklusiv für VR erscheinen. Deadpool wird der Star eines neuen Abenteuers sein, das exklusiv für Meta Quest 3 erhältlich ist, und ein neuer Trailer wurde veröffentlicht, der neue Bösewichte zeigt. Einer von ihnen, Mojo, wird von John Leguizamo gesprochen.

Denken Sie daran, dass in diesem Spiel (das nichts mit den Filmen oder dem vergessenen Spiel von 2012 zu tun hat) der Söldner mit dem Mund von Neil Patrick Harris gesprochen wird. Weitere Bösewichte sind Lady Deathstroke, Mephisto, Ultimo und Omega Red. Das Gameplay verbindet Parkour mit einem Freiform-Kampfsystem.

Marvel's Deadpool VR erscheint am 18. November nur für Meta Quest 3 und 3S.