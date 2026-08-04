Marvel Tokon: Fighting Souls zeigt im Launch-Trailer neue Einzelspieler- und Mehrspielermodi

HQ

Marvel Tokon: Fighting Souls steht nur noch wenige Tage vor dem Launch, und vor seiner Veröffentlichung hat uns Arc System Works einen Einblick in all die explosive Action gegeben, die wir in dem, was sie den ultimativen 4v4-Tag-Tag-Fighter nennen, sehen werden. Wenn ich darüber nachdenke, gibt es keine anderen 4v4-Tag-Team-Kämpfer, die mir sofort in den Sinn kommen, also könnten sie den Titel standardmäßig dort haben.

Mit 20 spielbaren Charakteren, verteilt auf 5 Teams zum Start, sowie 5 einzigartigen Geschichten, die du abschließen kannst, während du dein Team gegen den Promoter und den Champion antrittst, gibt es in Marvel Tokon: Fighting Souls schon eine gute Menge Inhalte, so wie es aussieht. Im Launch-Trailer sehen wir jedoch zusätzliche Modi wie Battle Arcadia, Arcadia Rumble, All-Star Arena und Training. Training ist ziemlich selbsterklärend, aber der Trailer geht nicht allzu sehr auf die anderen Modi ein.

Dem Anschein nach bedeutet alles, was mit Arcadia zu tun hat, dass du als niedlichere, kleinere Versionen deiner Lieblingscharaktere spielst, die durch ein offenes Gebiet rasen. Die All-Star Arena sieht aus wie eine Art Roguelike-Einzelspieler-Ergänzung, bei der man Kämpfe als verschiedene Teams auswählen kann.

Sehen Sie sich unten selbst den Trailer an und halten Sie Ausschau nach weiteren Berichten zu Marvel Tokon: Fighting Souls, wenn das Spiel am 6. August erscheint.