Marvel Tokon: Fighting Souls, um im Day-One-Patch wichtige PC-Leistungsverbesserungen anzubieten

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Marvel Tokon: Fighting Souls erscheint in nur drei Tagen und bietet uns ein einzigartiges Tag-Team-Fighting-Erlebnis mit Teams von vier Personen, die gegeneinander antreten und einige der bekanntesten Helden und Schurken von Marvel präsentieren. Das Spiel erscheint sowohl auf PS5 als auch auf PC, aber die Spieler auf letzterer Plattform hatten ihren Hype kürzlich gebremst, da Spieler auf Steam während der Open Beta mehrere Leistungsprobleme mit dem Spiel festgestellt hatten.

Bildratenabbrüche, Verzögerungen, was auch immer. Da Marvel Tokon: Fighting Souls ein kompetitiver Kämpfer ist, können gefallene Frames den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage eines Kampfes ausmachen – etwas, dessen sich Arc System Works nur zu gut bewusst ist. In einem neuen Beitrag hat der Entwickler dargelegt, dass ein Day-One-Patch die folgenden Fixes einführen soll:



Reduzierung des gesamten CPU-Verbrauchs zur Leistungssteigerung



Behebung von Bildratenabfällen und Verzögerungen



Problemlösung eines Problems, das unnötige Shader-Kompilierung beim Start verursacht



Verbesserung der Kompatibilität beim Streaming mit OBS und Discord



Bewältigung von Rollback-Netcode- und Crossplay-Problemen



Wir arbeiten außerdem an Lösungen für eine Reihe weiterer gemeldeter Probleme.



Marvel Tokon: Fighting Souls erscheint später diese Woche, am 6. August, was bedeutet, dass nicht viel Zeit bleibt, um einen riesigen Patch zu lösen. Aber es ist klar, dass die Entwickler von Arc System Works wollen, dass der erste Eindruck des Spiels auf dem PC genauso solide ist wie auf der PS5. "Wir sind mit dem Kopf drauf, um sicherzustellen, dass Marvel Tokon: Fighting Souls zum Start und darüber hinaus liefert", sagte der Entwickler.