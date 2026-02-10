Marvel Tokon: Fighting Souls scheinbar eine große Präsenz bei der kommenden State of Play zu haben

HQ

Obwohl wir nur spekulieren können, welche Spiele bei der State of Play-Übertragung am 12. Februar vorgestellt werden, scheint eines der vorgestellten Projekte enthüllt worden zu sein, wobei Marvel Tokon: Fighting Souls so gut wie bestätigt ist.

Wir sagen das, weil kürzlich die Steam-Seite des Spiels aktualisiert wurde (und dann wieder zurückgesetzt wurde, nicht bevor begeisterte ResetEra-Nutzer es geschafft hatten, das Update zu archivieren), wobei Unmengen an frischen Informationen zum Spiel geteilt wurden.

Zum einen wissen wir, dass ein großer Einzelspielermodus angeboten wird, aber zusätzlich wird uns zum Start auch eine umfangreiche Auswahl an Charakteren versprochen, die insgesamt 20 Marvel-Helden und -Schurken umfasst, von denen viele bereits bestätigt sind, wie Captain America, Spider-Man, Doctor Doom, Ms. Marvel, Ghost Rider, Iron Man, Star-Lord, und Storm.

Darüber hinaus erklärt die für das Spiel hinzugefügte Beschreibung, dass es Action auf "dynamischen Levels, die auf ikonischen Marvel-Universe-Schauplätzen basieren, einige mit interaktiven Levelübergängen" stattfinden wird und dass der Kampf selbst "sowohl immersiv als auch intuitiv sein wird, mit einer Vielzahl einzigartiger Movesets, Kombos und Strategien, die es zu meistern gilt."

Im Vergleich zum Mehrspielermodus wurde erwähnt, dass 64-Spieler-Online-Lobbys angeboten werden und dass die verschiedenen Modi einige Optionen wie einen Standard-VS-Modus enthalten werden.

Was auf der aktualisierten, dann entfernten Steam-Seite nicht erwähnt wurde, war ein festes Veröffentlichungsdatum für das Spiel, was bedeutet, dass wir das genaue Datum auf der kommenden Messe, abgesehen vom bereits bestätigten Jahr 2026, möglicherweise nicht erfahren. Man kann jedoch hoffen, dass wir am Donnerstag angenehm überrascht werden.