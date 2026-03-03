Marvel Tokon: Fighting Souls ändert Assists, Link-Angriffe und Flächenübergänge in einem neuen Gameplay-Update

HQ

Nach zwei geschlossenen Beta-Tests und zahlreichen Event-Demos wurden die Entwickler von Arc System Works auf einige Dinge aufmerksam gemacht, die in Marvel Tokon: Fighting Souls möglicherweise geändert werden müssen. Der kommende Fighter begeistert viele Fighting-Game-Fans, aber wie bei jedem Spiel mit starkem Mehrspielerfokus weiß man erst wirklich, was geändert und aktualisiert werden muss, wenn es der Öffentlichkeit zugänglich ist.

In einem neuen Trailer und einer Nachricht von Produzent Takeshi Yamanaka, die zu Bluesky gelangte, sehen wir einige der bereits umgesetzten Änderungen. Assists, Link-Angriffe und Flächenübergänge wurden alle angepasst, um den Spielfluss besser zu verbessern, und dieser aktualisierte Spiel-Build wird in neuen Demo-Events erscheinen.

Das nächste Mal, dass du Marvel Tokon: Fighting Souls spielen kannst, ist am 20. März bei den Arc World Tour Finals. Wenn du an diesem Wochenende nicht in Seoul, Südkorea, bist, musst du einfach bis zur nächsten Beta-Bonanza des Spiels warten. Mit noch fünf Monaten bis zum Release steht uns wahrscheinlich noch ein weiterer großer Test bevor, bevor alle sich drängen, diesen Marvel-Tag-Team-Fighter zu spielen.