Marvel-Star bestätigt Hirnschadendiagnose nach kürzlichem Unfall

In einem Update-Video auf Instagram informierte die Schauspielerin Evangeline Lilly, bekannt für ihre Rolle als Wasp im Marvel Cinematic Universe, ihre Fans über ihren aktuellen Gesundheitszustand – alles nachdem der Star kürzlich einen Unfall hatte, der sie abgenutzt hatte.

Lilly hatte zuvor deutlich gemacht, dass sie seit ihrer Kindheit unter Ohnmachtsanfällen leidet, und zu diesem Zweck hatte die Schauspielerin 2025 einen besonders schweren Sturz, bei dem sie mit dem Kopf gegen einen Felsen schlug und bewusstlos wurde. Dieser Vorfall hatte jedoch viel tiefgreifendere Folgen, da Lilly durch die Gehirnerschütterung auch eine ziemlich schwere Hirnverletzung erlitten hat, worauf sie nun einige Antworten hat.

Im Update-Video enthüllte Lilly, dass bei ihr fast in jedem Teil ihres Gehirns Hirnschäden diagnostiziert wurden, was dazu führt, dass ihr Gehirn mit verminderter Leistungsfähigkeit funktioniert. Sie erklärt Folgendes.

"Ich beginne dieses neue Jahr, das Jahr des Pferdes, mit schlechten Nachrichten wegen meiner Gehirnerschütterung. Viele von euch haben gefragt, wie es mir geht. Die Ergebnisse der Scans sind zurückgekommen, und fast jeder Bereich meines Gehirns funktioniert mit verminderter Kapazität. Ich habe also Hirnschäden durch das TBI und möglicherweise andere Faktoren.

"Aber jetzt ist es meine Aufgabe, das mit Ärzten auf den Grund zu gehen und die harte Arbeit zu übernehmen, es zu beheben, worauf ich mich nicht freue, weil ich das Gefühl habe, harte Arbeit ist alles, was ich tue. Aber das ist in Ordnung. Mein kognitiver Rückgang seit dem Aufschmettern meines Gesichts hat mir geholfen, langsamer zu werden und mir ein ruhigeres Ende meines Jahres 2025 zu ermöglichen."

Vor ihrem Unfall hatte Lilly bereits beschlossen, sich vom Schauspielern zurückzuziehen, und mit diesem Gedanken ist es unklar, wann oder ob wir sie in nächster Zeit in ihre Rolle als Wasp zurückkehren werden.